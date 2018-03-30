Кадыров назвал «дворняжками» запрещающие въезд страны

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "жалкими дворняжками" страны, которые вводят санкции против России и запрещают въезд ее гражданам.
Правительство Эстонии в четверг приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.
"Давно уже власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против России, превратились в жалких дворняжек и прислужников США. Власти Соединенных Штатов уже давно внесли меня в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя я там ни разу не был и не планировал туда лететь, а также заблокировали все мои несуществующие счета", — написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни также добавил, что среди 49 россиян, которым запрещен въезд в Эстонию, есть и он.
Кадыров считает, что государствам, проводящим подобную политику, доверять нельзя.
"Они приспособятся к любому хозяину, будут подносить и прислуживать любому господину, они привыкли быть внизу. И своим поведением они унижают народ своих стран. А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки поджав хвост бежать и визжать", — написал он.
Глава республики также напомнил, что мир давно не однополярный. "Россия стоит на защите справедливости, защищать миропорядок не легко, но тем и познается величие страны и ее народа — не пресмыкаться и жить по совести", — завершил свое сообщение Кадыров.