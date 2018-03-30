Форин-офис прокомментировал реакция Запада на инцидент в Солсбери

"Это (меры со стороны РФ) не меняет факта: было покушение на убийство двух человек на британской территории, которому нет других объяснений, кроме как то, что в нем виновно российское государство. Россия вопиющим образом нарушает международное законодательство и конвенцию о химоружии, и действия стран по всему миру продемонстрировали глубину беспокойства международного сообщества", — сказала собеседница агентства.

Российское министерство иностранных дел ранее сообщило, что Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.