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Форин-офис прокомментировал реакция Запада на инцидент в Солсбери
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Форин-офис прокомментировал реакция Запада на инцидент в Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости, Мария Табак. Реакция Запада на «вопиющее нарушение Россией международного законодательства» продемонстрировала глубину беспокойства международного сообщества, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Великобритании.
"Это (меры со стороны РФ) не меняет факта: было покушение на убийство двух человек на британской территории, которому нет других объяснений, кроме как то, что в нем виновно российское государство. Россия вопиющим образом нарушает международное законодательство и конвенцию о химоружии, и действия стран по всему миру продемонстрировали глубину беспокойства международного сообщества", — сказала собеседница агентства.
Российское министерство иностранных дел ранее сообщило, что Британия в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.
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