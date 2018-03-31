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Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрылось
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Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрылось 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США, завершив работу в последний рабочий день. В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение.
До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что есть принципиальное решение дипломатов не снимать флаг России с резиденции генконсула в Сиэтле.
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