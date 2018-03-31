Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрылось

Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск), сообщает РИА «Новости»

Таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США , завершив работу в последний рабочий день. В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение.

До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи.