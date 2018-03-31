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МИД опубликовал список вопросов к Британии по «делу Скрипалей»
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МИД опубликовал список вопросов к Британии по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД РФ ОПУБЛИКОВАЛ 14 ВОПРОСОВ К ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО СФАБРИКОВАННОМУ ПРОТИВ РОССИИ "ДЕЛУ СКРИПАЛЕЙ"
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