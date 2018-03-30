Россия высылает военного атташе Эстонии и трёх дипломатов Литвы 

Россия высылает из страны военного атташе Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.
«Посол Эстонии в Москве Арти Хилпус в пятницу был вызван в МИД России, где ему вручили ноту протеста, сообщили о высылке из России эстонского военного атташе, полковника Тоомаса Педа», — заявили в МИД.
Также Россия высылает трёх литовских дипломатов, заявила представитель МИД Литвы Раса Якилайтене.
«Подтверждаю, что Россия высылает трёх дипломатов. Они должны покинуть Россию в течение недели», — заявила она.
Кроме того, как заявил пресс-секретарь МИД Латвии, Россия выдворит одного латвийского дипломата.
Ранее стало известно, что Россия высылает двух итальянских, четырёх польских дипломатов и одного финского дипломатов.