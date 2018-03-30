Собчак раскритиковала стихи Захаровой о Кемерово

Собчак раскритиковала стихи Захаровой о кемеровских детях

Телеведущая Ксения Собчак презрительно отозвалась о стихотворении и стиле официального представителя МИД Марии Захаровой на своей странице в Facebook.

«Какая же правда гадость, это ваша заливная рыба: ((… ну в принципе это же было ясно глядя на безвкусные цветастые наряды и леопардовый принт размашисто употребляемый в гардеробе (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ВЗГЛЯД)», — написала Собчак.

Она сделала репост своей коллеги из «Эха Москвы» Ксении Лариной, которая заявила, что Мария Захарова занесла ее в «черный список» в Facebook. Ларина процитировала стихотворение, назвав Захарову его автором, и назвала его пошлостью.

Ранее Захарова рассказала подписчикам о диалоге в аптеке, и о том, что плачет третий день подряд.