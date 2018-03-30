Собчак раскритиковала стихи Захаровой о Кемерово

Журналистки Ксения Собчак и Ксения Ларина критично отозвалась о стихотворении Марии Захаровой «Кемерово, мы с тобой!», связав это с ее якобы безвкусным стилем одежды.
Телеведущая Ксения Собчак презрительно отозвалась о стихотворении и стиле официального представителя МИД Марии Захаровой на своей странице в Facebook.
«Какая же правда гадость, это ваша заливная рыба: ((… ну в принципе это же было ясно глядя на безвкусные цветастые наряды и леопардовый принт размашисто употребляемый в гардеробе (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ВЗГЛЯД)», — написала Собчак.
Она сделала репост своей коллеги из «Эха Москвы» Ксении Лариной, которая заявила, что Мария Захарова занесла ее в «черный список» в Facebook. Ларина процитировала стихотворение, назвав Захарову его автором, и назвала его пошлостью.
Ранее Захарова рассказала подписчикам о диалоге в аптеке, и о том, что плачет третий день подряд.
По последним данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены, пропавших без вести нет. На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.