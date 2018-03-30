Ещё
Собчак раскритиковала стихи Захаровой о Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Собчак раскритиковала стихи Захаровой о кемеровских детях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистки Ксения Собчак и Ксения Ларина критично отозвалась о стихотворении Марии Захаровой «Кемерово, мы с тобой!», связав это с ее якобы безвкусным стилем одежды.
Телеведущая Ксения Собчак презрительно отозвалась о стихотворении и стиле официального представителя МИД Марии Захаровой на своей странице в Facebook.
«Какая же правда гадость, это ваша заливная рыба: ((… ну в принципе это же было ясно глядя на безвкусные цветастые наряды и леопардовый принт размашисто употребляемый в гардеробе (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ВЗГЛЯД)», — написала Собчак.
Она сделала репост своей коллеги из «Эха Москвы» Ксении Лариной, которая заявила, что Мария Захарова занесла ее в «черный список» в Facebook. Ларина процитировала стихотворение, назвав Захарову его автором, и назвала его пошлостью.
Ранее Захарова рассказала подписчикам о диалоге в аптеке, и о том, что плачет третий день подряд.
По последним данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены, пропавших без вести нет. На городском кладбище Кемерово начались похороны погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вторая холодная война официально объявлена Ответные меры России обидели США Американские политики массово игнорируют посла России в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена642
Россия начала высылать западных дипломатов92
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Ответ России обидел США15
Лукашенко хочет встретиться с Путиным26
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение