В МО пройдет четвертый пленум КПРФ

В Московской области пройдет четвертый пленум КПРФ

Четвертый совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области , говорится на официальном сайте партии.

"В первую очередь будет обсуждаться подведение итогов проведения выборной кампании президента, которая прошла в начале года и определение целей и задач на выборную региональную кампанию сентября этого года", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Все вопросы пленума будут обсуждаться с представителями региональных отделений компартии, отметил собеседник.

По его словам, примерно в 12.00 планируется пресс-подход лидера КПРФ с основными целями и задачами.

Все вопросы пленума будут обсуждаться с представителями региональных отделений компартии.

Пленум не решит проблем

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предстоящий пленум КПРФ не сможет решить проблем компартии, но покажет бодрость духа региональных представителей.

"Ни к чему он (пленум) не приведет, потому что перед КПРФ стоят очень серьезные проблемы, решать которые пленум просто не в состоянии. Но мы увидим подчеркнутую бодрость духа, грацию и пластику многих региональных начальников, которые будут делать вид, что все хорошо", — заявил РИА Новости политолог.

Он отметил, что внешние решения пленума будут отличаться от внутренних.

"Внешние решения (пленума) будут: мы не признаем результатов выборов, победу у нас украли, но мы с надеждой смотрим в будущее и будем принимать участие в региональной избирательной кампании — это, так сказать, для внешнего пользования. Для внутреннего пользования это будет очень жесткая разборка между представителями руководства КПРФ на предмет того, что им делать дальше", — указал Мухин.

По мнению политолога, скорее всего на пленуме, речь пойдет о серьёзных попытках подвинуть или ограничить Геннадия Зюганова в исполнении обязанностей лидера партии КПРФ.