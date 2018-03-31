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В МО пройдет четвертый пленум КПРФ
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В Московской области пройдет четвертый пленум КПРФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четвертый совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области, говорится на официальном сайте партии.
"В первую очередь будет обсуждаться подведение итогов проведения выборной кампании президента, которая прошла в начале года и определение целей и задач на выборную региональную кампанию сентября этого года", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
Все вопросы пленума будут обсуждаться с представителями региональных отделений компартии, отметил собеседник.
По его словам, примерно в 12.00 планируется пресс-подход лидера КПРФ с основными целями и задачами.
Все вопросы пленума будут обсуждаться с представителями региональных отделений компартии.
По словам пресс-секретаря депутата от КПРФ Ивана Мельникова, основным докладчиком на пленуме будет лидер компартии Геннадий Зюганов, а содокладчиком Иван Мельников, ожидается участие Павла Грудинина в работе пленума.
По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу в президентских выборах с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.

Пленум не решит проблем

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предстоящий пленум КПРФ не сможет решить проблем компартии, но покажет бодрость духа региональных представителей.
"Ни к чему он (пленум) не приведет, потому что перед КПРФ стоят очень серьезные проблемы, решать которые пленум просто не в состоянии. Но мы увидим подчеркнутую бодрость духа, грацию и пластику многих региональных начальников, которые будут делать вид, что все хорошо", — заявил РИА Новости политолог.
Он отметил, что внешние решения пленума будут отличаться от внутренних.
"Внешние решения (пленума) будут: мы не признаем результатов выборов, победу у нас украли, но мы с надеждой смотрим в будущее и будем принимать участие в региональной избирательной кампании — это, так сказать, для внешнего пользования. Для внутреннего пользования это будет очень жесткая разборка между представителями руководства КПРФ на предмет того, что им делать дальше", — указал Мухин.
По мнению политолога, скорее всего на пленуме, речь пойдет о серьёзных попытках подвинуть или ограничить Геннадия Зюганова в исполнении обязанностей лидера партии КПРФ.
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