Россия начала высылать западных дипломатов

МИД России 30 марта вызвали послов стран, «предпринявших недружественные действия в отношении России ». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о государствах, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.

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Франции, Германии, Сербии, Польши, По данным «Коммерсанта», МИД уже посетили послы Великобритании Италии и некоторых других стран.

По словам посла Нидерландов, ей объявили о высылке двух дипломатов.

Кроме того, Россия высылает двух итальянских дипломатов и одного финского. В МИД Польши заявили, что Москва потребовала, чтобы четыре польских дипломата покинули Россию до 7 апреля.

Россия выдворит также одного латвийского и трех литовских дипломатов, а также военного атташе Эстонии

Как уточняет РИА Новости , МИД сообщил главе британской дипмиссии Лори Бристоу, что Британия должна сократить штат посольства и генконсульства в России — привести его в соответствие с числом российских дипломатов в Великобритании.