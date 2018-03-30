Россия начала высылать западных дипломатов 

В МИД России 30 марта вызвали послов стран, «предпринявших недружественные действия в отношении России». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что речь идет о государствах, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном.
Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы.
По данным «Коммерсанта», МИД уже посетили послы Великобритании, Франции, Германии, Сербии, Польши, Италии и некоторых других стран.
По словам посла Нидерландов, ей объявили о высылке двух дипломатов.
Кроме того, Россия высылает двух итальянских дипломатов и одного финского. В МИД Польши заявили, что Москва потребовала, чтобы четыре польских дипломата покинули Россию до 7 апреля.
Россия выдворит также одного латвийского и трех литовских дипломатов, а также военного атташе Эстонии.
Как уточняет РИА Новости, МИД сообщил главе британской дипмиссии Лори Бристоу, что Британия должна сократить штат посольства и генконсульства в России — привести его в соответствие с числом российских дипломатов в Великобритании.
Отношения России и некоторых западных стран обострились после отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвинил в этом Россию, из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности приняли в США (выслали 60 российских дипломатов), Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. 29 марта Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.