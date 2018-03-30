Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в США

Посол России в США назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне

«По-моему атмосфера в Вашингтоне отравлена — это токсичная атмосфера я не помню такой плохой формы наших отношений», — заявил Антонов в интервью NBC.

Он отметил, что «в настоящее время существует большое недоверие между Соединенными Штатами и Россией».

«Сегодня Россия несёт ответственность за всё, даже за плохую погоду. Настало время, чтобы мы перестали обвинять друг друга. Настало время начать реальный разговор о реальных проблемах», — добавил посол.