Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне.
«По-моему атмосфера в Вашингтоне отравлена — это токсичная атмосфера я не помню такой плохой формы наших отношений», — заявил Антонов в интервью NBC.
Он отметил, что «в настоящее время существует большое недоверие между Соединенными Штатами и Россией».
«Сегодня Россия несёт ответственность за всё, даже за плохую погоду. Настало время, чтобы мы перестали обвинять друг друга. Настало время начать реальный разговор о реальных проблемах», — добавил посол.
26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и закрывают генконсульство в Сиэтле. 29 марта Москва объявила, что высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.