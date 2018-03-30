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Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в США
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Посол России в США назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Посол России в США Анатолий Антонов назвал токсичной политическую атмосферу в Вашингтоне.
«По-моему атмосфера в Вашингтоне отравлена — это токсичная атмосфера я не помню такой плохой формы наших отношений», — заявил Антонов в интервью NBC.
Он отметил, что «в настоящее время существует большое недоверие между Соединенными Штатами и Россией».
«Сегодня Россия несёт ответственность за всё, даже за плохую погоду. Настало время, чтобы мы перестали обвинять друг друга. Настало время начать реальный разговор о реальных проблемах», — добавил посол.
26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и закрывают генконсульство в Сиэтле. 29 марта Москва объявила, что высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.
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 Ещё 2 источника 
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