МИД выразил послу Британии протест 

Послу Великобритании Лори Бристоу был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку дипломатов РФ из ряда стран, сообщает министерство иностранных дел России.
"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л. Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", — сообщило ведомство.