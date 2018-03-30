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МИД выразил послу Британии протест
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

МИД выразил послу Британии протест 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Послу Великобритании Лори Бристоу был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку дипломатов РФ из ряда стран, сообщает министерство иностранных дел России.
"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Л. Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", — сообщило ведомство.
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