РФ потребовала от Британии сократить посольство

МИД России: Великобритания должна сократить своё посольство и генконсульства в России

Великобритания должна в течение месяца сократить штат посольства и генконсульств в России до числа российских дипработников в Британии. Об этом говорится на сайте российского МИД

Отмечается, что послу Великобритании Лори Бристоу также был заявлен протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

«Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — заявили в МИД.

30 марта послы ряда стран были вызваны в МИД России для выражения ноты протеста в связи с их «недружественными действиями в отношении России», совершёнными в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.