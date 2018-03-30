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РФ потребовала от Британии сократить посольство
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МИД России: Великобритания должна сократить своё посольство и генконсульства в России 

RT на русском 19 минут назад
Великобритания должна в течение месяца сократить штат посольства и генконсульств в России до числа российских дипработников в Британии. Об этом говорится на сайте российского МИД.
Отмечается, что послу Великобритании Лори Бристоу также был заявлен протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».
«Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путём соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — заявили в МИД.
30 марта послы ряда стран были вызваны в МИД России для выражения ноты протеста в связи с их «недружественными действиями в отношении России», совершёнными в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия идёт по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Лондоном по делу Скрипаля.
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