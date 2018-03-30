Ещё
Посол Канады прибыл в МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Канады прибыл в МИД 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ КАНАДЫ ПРИБЫЛ В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери Посол Германии прокомментировал визит в МИД МИД сообщил о вручении нот протеста послам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена401
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»170
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию595
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Тест: Угадайте вора в законе54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение