Москву разочаровало решение Чехии о высылке «хакера»

Москва разочарована решением Чехии по «хакеру»

Ранее стало известно, что Чехия выдала США Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.

В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии подтвердил решение городского суда Праги о возможности выдачи Никулина в США.

В октябре 2016 года в Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частьюсекретного расследования кибератак на серверы Демократической партии . До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ