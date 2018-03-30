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Москву разочаровало решение Чехии о высылке «хакера»
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Россия вышлет украинских дипломатов

Москва разочарована решением Чехии по «хакеру» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: соцсети
Россия глубоко разочарована решением Праги экстрадировать заподозренного в кибератаках россиянина Евгения Никулина в США.
Сообщение посольства передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Чехия выдала США Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.
В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии подтвердил решение городского суда Праги о возможности выдачи Никулина в США.
В октябре 2016 года в Белом доме заявляли, что задержание Никулина в Праге является частьюсекретного расследования кибератак на серверы Демократической партии. До этого сообщалось, что задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Позднее США обвинили Никулина во взломе серверов ЦРУ.
Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге чешские правоохранители совместно с представителями ФБР.
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