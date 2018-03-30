Володин призвал западных партнеров отказаться от агрессивной риторики

"Нашим западным партнерам следует отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в наш адрес. Вместе с тем Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.