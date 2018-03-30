Володин призвал западных партнеров отказаться от агрессивной риторики 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западным партнерам России следует отказаться от необоснованных обвинений в ее адрес, вместе с тем РФ открыта для диалога, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Нашим западным партнерам следует отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в наш адрес. Вместе с тем Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.