Володин назвал ответ МИД России на действия западных стран по делу Скрипаля логичным

"Решение МИД России о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа дипломатов — логичный ответ на развязанную вокруг нашей страны истерию из-за так называемого дела Скрипаля", — заявил Володин.

По его словам, зарубежные политики должны понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира. Он также посоветовал западным партнерам отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в адрес России

"Вместе с тем Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия", — добавил Володин.

Ранее в МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля.