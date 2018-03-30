МИД Литвы опроверг связь высылаемых из России дипломатов с разведкой

ВИЛЬНЮС , 30 мар — РИА Новости . Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на пресс-конференции в пятницу, что высылаемы из России три литовских дипломата с разведывательной деятельностью не имеют ничего общего.

"Из посольства Литвы высылаются три работника. Они должны покинуть Россию в течение недели. Эти лица не имеют ничего общего с деятельностью, несовместимой с дипломатической. У нас нет разведчиков в дипслужбе", — сказал Линкявичюс.

Он не детализировал, какие работники посольства должны покинуть РФ.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.