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МИД Литвы опроверг связь высылаемых из России дипломатов с разведкой
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

МИД Литвы опроверг связь высылаемых из России дипломатов с разведкой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 30 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на пресс-конференции в пятницу, что высылаемы из России три литовских дипломата с разведывательной деятельностью не имеют ничего общего.
"Из посольства Литвы высылаются три работника. Они должны покинуть Россию в течение недели. Эти лица не имеют ничего общего с деятельностью, несовместимой с дипломатической. У нас нет разведчиков в дипслужбе", — сказал Линкявичюс.
Он не детализировал, какие работники посольства должны покинуть РФ.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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