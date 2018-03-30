Ещё
Дипломаты из Литвы и Молдавии прибыли в МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты из Литвы и Молдавии прибыли в МИД 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол Литвы и представитель посольства Молдавии прибыли в министерство иностранных дел РФ, передает корреспондент РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости: последние новости
Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери Посол Германии прокомментировал визит в МИД МИД сообщил о вручении нот протеста послам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена302
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»154
Тест: Угадайте вора в законе54
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию584
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги109
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение