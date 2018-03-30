«Звездных войн» не получится: новая гонка вооружений с Россией станет ударом для экономики США

В США действительно идут спекуляции о гонке вооружений

Напомним, что информационное агентство NBC сообщило, что в ходе телефонного разговора между президентами России и США Трамп заявил Путину, что американская сторона обязательно выиграет у Москвы гонку вооружений.

С одной стороны — это является реакцией Трампа на послание Путина Федеральному собранию РФ , в котором российский президент представил целый ряд принципиально новых стратегических военных средств, с другой — всем известна линия России, которая направлена на то, чтобы не ввязываться в гонку вооружений с США и реагировать на все подобные вызовы асимметрично.

Отметим, что пресс-секретарь Дмитрий Песков уже опроверг данный пассаж NBC, но все равно подобные спекуляции являются показательными.

«США на сегодняшний день действительно пытаются поставить на повестку дня вопрос гонки вооружений, как способа экономически измотать нашу страну. Это, кстати говоря, продолжает линию внешнеэкономических санкций», — заключает Васильев.

Просто если рассмотреть этот вопрос, то можно увидеть, что здесь санкционные ограничения Запада накладываются на подобные попытки заставить Россию войти в прямую гонку вооружений с Соединенными Штатами.

Трамп не сможет повторить стратегию Рейгана

«Расчет здесь очень простой, что в какой-то момент времени сочетание санкционного давления с непомерным бременем военных расходов обвалит российскую экономику, после чего в России начнутся негативные социальные и политические последствия. При этом, здесь есть один важный момент, который заключается в том, что у Соединенных Штатов в отличие от эпохи президента Рональда Рейгана нет возможностей для проведения какой-либо радикальной линии», — констатирует Васильев.

Ведь, когда Рейган в 1981 году пришел к власти, он не только заявил об удвоении военных расходов, а сделал это на практике.

«На сегодняшний день военный бюджет в США проходит с огромным трудом — например, увеличение военных расходов на 50 млрд долларов было сделано, что называется, «с грехом пополам». В результате, военный бюджет США стал составлять 640 млрд долларов, причем в следующем году Трамп хочет прибавить еще 50 млрд», — резюмирует Васильев.

Другой вопрос, что в США есть две серьезные проблемы, которые заключаются в государственном долге, перевалившем за 21 трлн долларов, а также в дефиците федерального бюджета, вышедшем на отметку в 1 трлн долларов.

США не смогут критично увеличить свои военные расходы

«Поэтому здесь складывается парадоксальная ситуация, что текущая гонка вооружений не в меньшей степени изматывает экономику США. Впрочем, это не мешает попыткам администрации Трампа воспользоваться сегодня теми инструментами давления на Россию, которые были в восьмидесятые годы применены Рейганом», — заключает Васильев.

Как замечает эксперт, американцы не могут забыть успех внешней политики Рейгана, который поддерживается мифом, что причиной распада Советского Союза стала концепция так называемых «Звездных войны». Якобы тот факт, что президент США пригрозил тогда СССР созданием системы космической ПРО, и стал причиной развала Социалистического блока.

«Сегодня в США продавливается именно такая модель отношений с Россией, несмотря на то, что исходные обстоятельства принципиально изменились. В общем, определенные политические круги в Вашингтоне c помощью таких методов хотят добиться от России того, чтобы наша страна капитулировала и пошла американцам на уступки», — констатирует Васильев.

Другой вопрос, что Трамп здесь блефует, поскольку реальных возможностей для обеспечения такой политики в США сегодня нет, поскольку речь в этом вопросе идет о росте американских расходов на оборону просто-таки в циклопических масштабах.

Тема гонки вооружений продолжит всплывать в отношениях России и США

«Достаточно обратить внимание на тот факт, что запланированное повышение военных расходов, которое американцы не так давно утвердили, сегодня просто выдыхается», — резюмирует Васильев.

Данное обстоятельство прекрасно понимают как экономические круги в США, так и команда Белого дома, поэтому им остается только пытаться психологически повлиять на Россию с помощью подобной популистской риторики.

«Здесь можно вспомнить и инцидент в Солсбери с последующей внешнеполитической истерией, который нужно посчитать за ответ США и стран коллективного Запада на послание Федерального собрания РФ. Впрочем, всего этого очень мало для реальной гонки вооружений, поэтому США не удастся сделать второго издания политики Рейгана», — заключает Васильев.

Впрочем, к этой теме мы будет постоянно возвращаться в наших двусторонних отношениях с США, хотя бы из-за того, что в этой стране сегодня творится полная неразбериха в рамках ее внутренней и внешней политики.

«В этом вопросе еще очень важен психологический момент — Рейган, в особенности после 1982 года, смог стать лидером нации, благодаря чему он политически продержался все восьмидесятые годы. У Трампа сегодня нет подобного политического запаса прочности, не говоря уже о том, что непонятно, какое у него будет будущее», — констатирует Васильев.

Для того, чтобы провести политику Рейгана, нужен мощный политический лидер, на которого Трамп пока не тянет, из-за чего все эти разговоры о гонке вооружений являются стандартной популистской риторикой.