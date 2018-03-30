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Посол Нидерландов прибыла в МИД
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Посол Нидерландов прибыла в МИД 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ НИДЕРЛАНДОВ ПРИБЫЛА В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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