Российских дипломатов обвинили в работе против WADA

Канадское издание The Globe and Mail утверждает, что трое из четырёх сотрудников российского консульства, которые были высланы из Монреаля, занимались работой по дискредитации Всемирного антидопингового агентство (WADA). В материале указано, что работа по дискредитации WADA велась через социальные сети. По информации источника, WADA стало целью после обвинений против сборной России в использовании допинга на Играх-2014 в и отстранения российской команды от Олимпиады в Пхёнчхане.
Отмечается, что сотрудники консульства также распространяли дезинформацию о Канаде и её союзниках.
Ранее сообщалось, что Родченков за деньги помогал штангистам из Армении скрывать допинг.