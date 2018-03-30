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Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
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СМИ: Трое высланных из Канады российских дипломата распространяли дезинформацию о WADA 

RT на русском 1 час назад
Канадское издание The Globe and Mail утверждает, что трое из четырёх сотрудников российского консульства, которые были высланы из Монреаля, занимались работой по дискредитации Всемирного антидопингового агентство (WADA). В материале указано, что работа по дискредитации WADA велась через социальные сети. По информации источника, WADA стало целью после обвинений против сборной России в использовании допинга на Играх-2014 в и отстранения российской команды от Олимпиады в Пхёнчхане.
Отмечается, что сотрудники консульства также распространяли дезинформацию о Канаде и её союзниках.
Ранее сообщалось, что Родченков за деньги помогал штангистам из Армении скрывать допинг.
RT на русском: последние новости
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