Посол Германии прокомментировал визит в МИД

Германия остается открытой к диалогу с Россией и заинтересована в хороших отношениях с ней, но Москва должна ответить на остающиеся открытыми вопросы по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , заявил посол ФРГ в РФ Рюдигер Фон Фрич.

"У меня была возможность в сегодняшней беседе подчеркнуть две вещи. Первое: хорошие отношения остаются в интересах Германии, в интересах народов Германии и России. Мы к этому готовы и открыты к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство (должно — ред.) все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы", — заявил он после визита в МИД РФ.

Он не рассказал, о чем ему было заявлено в министерстве, но накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля", приняты зеркальные меры.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.