Ещё
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Германии прокомментировал визит в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Германия остается открытой к диалогу с Россией и заинтересована в хороших отношениях с ней, но Москва должна ответить на остающиеся открытыми вопросы по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил посол ФРГ в РФ Рюдигер Фон Фрич.
"У меня была возможность в сегодняшней беседе подчеркнуть две вещи. Первое: хорошие отношения остаются в интересах Германии, в интересах народов Германии и России. Мы к этому готовы и открыты к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство (должно — ред.) все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы", — заявил он после визита в МИД РФ.
Он не рассказал, о чем ему было заявлено в министерстве, но накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношении всех стран, которые выслали дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля", приняты зеркальные меры.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Позже 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
РИА Новости: последние новости
Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери Россия отзовет согласие на функционирование генконсульства США в Петербурге МИД сообщил о вручении нот протеста послам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена401
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»170
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию595
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Тест: Угадайте вора в законе54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение