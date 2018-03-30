Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ

Посол Британии рассказал о теме разговора в МИД России

Посол Великобритании России Лори Бристоу рассказал, что обсудил в российском МИД шаги, которые предприняли Москва и Лондон после инцидента в Солсбери.

«У нас только что прошли дискуссии с министерством иностранных дел здесь в Москве по поводу мер, которые предприняли обе стороны после трагедии в Солсбери. Я пока не собираюсь вдаваться в какие-то детали», — цитирует РИА Новости Бристоу.

По его словам, британская сторона намерена изучить то, что было сказано в российском МИД.

«Будем принимать наши решения исходя из этого», — сказал посол.