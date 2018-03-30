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Посол Сербии посетил российский МИД
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Посол Сербии посетил российский МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич провел рабочую встречу в МИД России на фоне скандала с массовой высылкой российских дипломатов из ряда западных государств, глава дипмиссии подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве.
Ранее власти Сербии уже заявили, что не собираются предпринимать недружественных шагов в отношении России в связи с "делом Скрипаля".
"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич РИА Новости.
Он пояснил, что его сегодняшний приезд в МИД РФ связан с "обычным дипломатическим общением с коллегами в МИД России".
После того, как ряд государств НАТО и Евросоюза объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц, ожидается, что МИД России предпримет ответные шаги. Согласно практике, для того, чтобы объявить о высылке дипломатов, посла соответствующего государства приглашают в МИД России.
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