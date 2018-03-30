Посол Сербии посетил российский МИД

Посол Сербии РФ Славенко Терзич провел рабочую встречу в МИД России на фоне скандала с массовой высылкой российских дипломатов из ряда западных государств, глава дипмиссии подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве

Ранее власти Сербии уже заявили, что не собираются предпринимать недружественных шагов в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

"По вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция, Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем", — сказал Терзич РИА Новости.

Он пояснил, что его сегодняшний приезд в МИД РФ связан с "обычным дипломатическим общением с коллегами в МИД России".