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МВД: более 100 жителей Крыма уехали в Сирию воевать за террористов
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МВД: более 100 жителей Крыма уехали в Сирию воевать за террористов 

ТАСС 23 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Республике Крым установило личности 101 жителя региона, участвующих в боевых действиях в Сирии на стороне террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) . Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел республики Сергей Абисов.
"Установлен 101 житель Крыма, выехавший для участия в Сирийскую Арабскую Республику в составе международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», — сказал он, представляя в крымском парламенте отчет о работе МВД региона за 2017 год.
Также, по его словам, проводится поиск и проверка информации о жителях Крыма, принимавших участие в силовой операции Киева на юго-востоке Украины. «Установлено 218 таких лиц», — сказал Абисов.
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