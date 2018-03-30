МВД: более 100 жителей Крыма уехали в Сирию воевать за террористов 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Республике Крым установило личности 101 жителя региона, участвующих в боевых действиях в Сирии на стороне террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) . Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел республики Сергей Абисов.
"Установлен 101 житель Крыма, выехавший для участия в Сирийскую Арабскую Республику в составе международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», — сказал он, представляя в крымском парламенте отчет о работе МВД региона за 2017 год.
Также, по его словам, проводится поиск и проверка информации о жителях Крыма, принимавших участие в силовой операции Киева на юго-востоке Украины. «Установлено 218 таких лиц», — сказал Абисов.