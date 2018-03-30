МВД: более 100 жителей Крыма уехали в Сирию воевать за террористов

"Установлен 101 житель Крыма, выехавший для участия в Сирийскую Арабскую Республику в составе международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», — сказал он, представляя в крымском парламенте отчет о работе МВД региона за 2017 год.