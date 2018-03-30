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У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании
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У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании
РИА Новости
29 минут назад
Фото:
РИА Новости
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. ПОСОЛ БРИТАНИИ В
РФ
: У ЛОНДОНА ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ К РФ, НА КОТОРЫЕ «ПОКА НЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ»
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