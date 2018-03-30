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Песков прокомментировал высылку дипломатов ЕС
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Песков о возможной высылке европейских дипломатов: «утро вечера мудренее» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Россия не объявила об ответных мерах в отношении европейских дипломатов вместе с аналогичными мерами в отношении США, ответил, что утро вечера мудренее.
"Утро вечера мудренее", — сказал Песков в пятницу журналистам.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.
В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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