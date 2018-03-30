Ещё
Путин высоко оценил российско-египетские отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин высоко оценил российско-египетские отношения 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ ЦЕНИТ ОТНОШЕНИЯ С ЕГИПТОМ, РАССЧИТЫВАЕТ НА РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВСЕХ СФЕРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В БОРЬБЕ С ВЫЗОВАМИ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ПУТИН
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Власти Крыма назвали фантазией сообщения о телевещании Киева на полуостров Британский посол обсудил в МИД ответные шаги после инцидента в Солсбери В Петербурге не ждут падения турпотока после закрытия консульства США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»134
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги80
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию563
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»132
Обнаженка глазами робота39
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение