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Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в США
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В Кремле назвали решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне ничем не обоснованным 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кремле назвали решение о прекращении вещания российской телекомпании RT в Вашингтоне ничем не обоснованным и дискриминационным.
"Юристы сейчас рассматривают в деталях [эту ситуацию], но пока это выглядит на первый взгляд как ни чем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента не может сам по себе являться основанием для исключения такого или иного СМИ из кабеля [кабельного телевещания]", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что такие меры свидетельствуют о "дискриминационной политике в отношении СМИ в США, что противоречит законодательству Соединенных Штатов".
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