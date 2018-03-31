Ещё
Путин поздравил Збруева с 80-летием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил актёра Збруева с 80-летием 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Александра Збруева с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актёров, достойным представителем легендарной плеяды „ленкомовцев“. Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал артисту доброго здоровья, творческой энергии и всего наилучшего.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Збруев всегда привносил обаяние и элегантность в свои роли.
RT на русском: последние новости
Политолог рассказал, зачем США могли пытаться завербовать российских дипломатов Британские силовики досмотрели российский самолёт в аэропорту Лондона МИД опубликовал вопросы к Лондону по сфабрикованному делу Скрипалей
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО128
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме71
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля10
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе587
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»31
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение