Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Александра Збруева с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актёров, достойным представителем легендарной плеяды „ленкомовцев“. Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал артисту доброго здоровья, творческой энергии и всего наилучшего.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Збруев всегда привносил обаяние и элегантность в свои роли.