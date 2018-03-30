Трамп не говорил о победе в гонке вооружений

Информация СМИ о якобы словах президента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным про победу Штатов в гонке вооружений не соответствует действительности, этой фразы не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что Трамп во время последнего разговора с Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией и могут ее выиграть. Телеканал ссылкой на двух неназванных чиновников приводит следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".
"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора — мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым. А российская сторона никогда не придавала публичности, гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли звучали такие слова Трампа в разговоре с Путиным.
Разговор глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".
Ранее 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему противоракетной обороны.