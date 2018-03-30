РФ отказалась быть «инициатором санкционных обменов»

В Кремле прокомментировали заявления США о «дипломатической войне»

"Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент (Владимир) Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "Россия остается открытой для налаживания добрых отношений".

"Мы хотим этих отношений", — сказал он.

Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль . В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана , где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.