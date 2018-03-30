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РФ отказалась быть «инициатором санкционных обменов»
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В Кремле прокомментировали заявления США о «дипломатической войне» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не согласны с высказываниями США о том, что РФ якобы развязывает "дипломатическую войну", Москва всегда выступает за налаживание отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент (Владимир) Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что "Россия остается открытой для налаживания добрых отношений".
"Мы хотим этих отношений", — сказал он.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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