РФ отказалась быть «инициатором санкционных обменов»

В Кремле не согласны с высказываниями США о том, что РФ якобы развязывает "дипломатическую войну", Москва всегда выступает за налаживание отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент (Владимир) Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что "Россия остается открытой для налаживания добрых отношений".
"Мы хотим этих отношений", — сказал он.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.