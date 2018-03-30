Жириновский предложил лишить посольство США здания Спасо-Хаус в Москве

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге . Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

"Мы уже много раз предлагали применять асимметричные меры. Например, в ответ на высылку наших дипломатов мы можем лишить американское посольство в Москве великолепного особняка Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция американского посла. А здание можно передать, например, ЛДПР", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Из закрывающегося в Санкт-Петербурге генконсульства США выносят вещи