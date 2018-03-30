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Жириновский предложил лишить посольство США здания Спасо-Хаус в Москве
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Жириновский предложил лишить посольство США здания Спасо-Хаус в Москве 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из США лишить посольство этой страны здания Спасо-Хаус — резиденции американского посла в Москве.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
"Мы уже много раз предлагали применять асимметричные меры. Например, в ответ на высылку наших дипломатов мы можем лишить американское посольство в Москве великолепного особняка Спасо-Хаус, в котором расположена резиденция американского посла. А здание можно передать, например, ЛДПР", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.
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