Ещё
Из консульства США в Санкт-Петербурге вывозят коробки и мебель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из консульства США в Санкт-Петербурге вывозят коробки и мебель 

RT на русском 1 час назад
Из консульства США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге начали вывозить мебель, коробки и пакеты. Здание должно быть освобождено не позднее 31 марта.
RT на русском: последние новости
СМИ: Трое высланных из Канады российских дипломата распространяли дезинформацию о WADA Первые машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге Посол Британии рассказал о теме разговора в МИД России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена401
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»170
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию595
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги114
Тест: Угадайте вора в законе54
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение