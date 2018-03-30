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В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
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В генконсульство США в Петербурге доставили более 20 коробок с пиццей 

РИА Новости 21 минуту назад
К зданию генерального консульства США в Санкт-Петербурге доставили 21 коробку с пиццей, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию подъехал легковой автомобиль, который доставил пиццу. Из внутреннего двора вышел сотрудник консульства с тележкой, на которую были погружены коробки.
На данный момент возле здания консульства нет ажиотажа, дежурит много представителей прессы, в том числе, разных телеканалов.
За последние 15 минут из внутреннего двора консульства выехал один легковой автомобиль и въехал внедорожник.
В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.
Утром в пятницу автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генконсульства в Петербурге.
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