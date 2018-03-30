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Болгария отказалась высылать российских дипломатов
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Болгария решила не высылать российских дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что российские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны.
Борисов заявил, что на практике Болгария показала «полную солидарность с Великобританией», и в данный момент, «как страна-председатель в Евросовете», правительство страны считает, что «необходимо сохранить канал коммуникации с Россией, передает РИА „Новости“ со ссылкой на телеканал „Канал 3“.
Он добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого во вторник отозвали для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.
Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.
Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в „нечеловеческом“ давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.
Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.
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