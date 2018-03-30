Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Болгария решила не высылать российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что российские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны.

Борисов заявил, что на практике Болгария показала «полную солидарность с Великобританией », и в данный момент, «как страна-председатель в Евросовете », правительство страны считает, что «необходимо сохранить канал коммуникации с Россией , передает РИА „Новости“ со ссылкой на телеканал „Канал 3“.

Он добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого во вторник отозвали для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.

США и Канада. Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС . Также дипломатов выслали Украина

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.