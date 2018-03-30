Болгария отказалась высылать российских дипломатов 

При этом, по словам Борисова, Болгария на практике показала полную солидарность с Великобританией.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва объявила о выдворении 58 сотрудников посольства США в российской столице и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге. Кроме того, Россия закрывает американское генконсульство в Санкт-Петербурге.