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Болгария отказалась высылать российских дипломатов
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Болгария отказалась высылать российских дипломатов 

Говорит Москва 1 час назад
При этом, по словам Борисова, Болгария на практике показала полную солидарность с Великобританией.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва объявила о выдворении 58 сотрудников посольства США в российской столице и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге. Кроме того, Россия закрывает американское генконсульство в Санкт-Петербурге.
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