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Политика международной изоляции Крыма провалилась, считает Аксенов
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Политика международной изоляции Крыма провалилась, считает Аксенов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Политика международной изоляции российского Крыма провалилась, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
По его словам, в прошлом году Крым посетили более 50 международных делегаций из почти 30 стран. Это бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. Больше всего было делегаций из Италии, Германии, Китая.
Кроме того, Аксенов отметил, что представители около 30 государств стали участниками Форума друзей Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма. На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. А на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.
"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", — сказал Аксенов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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