Политика международной изоляции Крыма провалилась, считает Аксенов

"За четыре прошедших года даже нашим недругам стало очевидно, что политика международной изоляции Крыма провалилась. В этом большая заслуга народной дипломатии", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

Германии, Китая. По его словам, в прошлом году Крым посетили более 50 международных делегаций из почти 30 стран. Это бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. Больше всего было делегаций из Италии

Кроме того, Аксенов отметил, что представители около 30 государств стали участниками Форума друзей Крыма. Создана Международная ассоциация друзей Крыма. На выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. А на Ялтинский международный экономический форум в апреле этого года приедут 500 международных участников из 50-60 государств.

"В европейских парламентах все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России . Уверен, это произойдет намного раньше, чем думают наши враги", — сказал Аксенов.