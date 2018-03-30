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Мизулина пожаловалась на видео с ее соболезнованиями
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Россия вышлет украинских дипломатов

Мизулина пожаловалась в прокуратуру на видео с ее соболезнованиями Путину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Елена Мизулина направила официальный запрос генеральному прокурору, в котором попросила проверить факт распространения о ней "заведомо ложной информации". Об этом говорится в сообщении на ее сайте.
Речь идет о видеоролике с "вырванным фрагментом" из передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", в котором она приносит соболезнования Владимиру Путину после трагедии в Кемерово. После его появления многие стали упрекать Мизулину в том, что погибшие люди ее не волнуют.
По данным пресс-службы сенатора, ее слова вырвали из контекста: авторы ролика якобы специально удалили его первую часть, в которой она приносит соболезнования родственникам погибших в Кемерово.
Мизулина усмотрела в действиях тех, кто распространял ролик, "признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК РФ".
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным СК, ТЦ был возведен "самостоятельно", без разрешения на строительство.
По делу о пожаре были задержаны семь человек, в том числе Юлия Богданова, генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание торгового центра, и начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комкова.
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