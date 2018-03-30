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Аксенов назвал страны, с которыми торгует Крым
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Аксенов назвал страны, с которыми торгует Крым 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Наибольшая доля внешнего товарооборота Крыма приходится на страны дальнего зарубежья, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наибольшая доля товарооборота — более 52% — приходится на страны дальнего зарубежья. Это, прежде всего, Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария. Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина — около 16%", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
При этом Аксенов подчеркнул, что в связи с санкциями многие крымские экспортеры работают через компании на материке, поэтому экспортные обороты формируются в других регионах России.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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