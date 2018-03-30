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МИД КНР: Пекин надеется на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона
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МИД КНР: Пекин надеется на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона 

ТАСС 47 минут назад
ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на то, что политические трения между Россией и США удастся свести на нет. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"В последнее время российско-американские отношения довольно сильно осложнены. Напомню, что Россия и США — крупные мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН, поэтому на них лежит особая ответственность за поддержание международной стабильности, — отметил он. — Мы искренне надеемся, что обе стороны путем диалога, на основе взаимного уважения устранят разногласия".
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).
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