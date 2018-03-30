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Министр иностранных дел Ван И посетит Россию
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Министр иностранных дел Ван И посетит Россию 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 30 марта. /ТАСС/. Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Ван И посетит Россию с рабочим визитом 4 апреля.
Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель китайского МИД Лу Кан.
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