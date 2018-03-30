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Аксенов назвал главные проблемы крымчан
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Аксенов назвал проблемы, на которые чаще всего жалуются жители Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымчане чаще всего обращаются к властям с вопросами, связанными с состоянием дорог, работой управляющих компаний, здравоохранением и сферой земельных отношений, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, менее чем за полгода правительство провело выездные приемы во всех регионах республики.
"Большинство вопросов, с которыми обращались граждане, касаются состояния дорог и транспортного сообщения, проблем газо— и водоснабжения, работы ЖКХ и управляющих компаний, благоустройства населённых пунктов, здравоохранения, земельных отношений", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, представляя отчет о работе правительства за прошлый год.
По его словам, значительная часть этих вопросов относится к компетенции местных органов власти. При этом Аксенов подчеркнул, что качество работы местных и республиканских чиновников с обращениями граждан оставляет желать лучшего.
"Не исполнено порядка 60% поручений по Симферополю, Евпатории, Советскому району", — подчеркнул Аксенов.
Он пообещал ежемесячно полностью просматривать весь перечень невыполненных поручений.
"Спрос за неисполнение самый жесткий, вплоть до увольнения виновных", — пообещал Аксенов.
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