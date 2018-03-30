Клинцевич ответил на слова Трампа о гонке вооружений

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, заявил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«США заведомо не могут победить Россию в новой гонке вооружений — и, прежде всего, потому, что мы не собираемся в неё втягиваться», — сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов к гонке вооружений с Россией и могут победить в ней. Разговор двух лидеров прошёл 20 марта.