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Клинцевич ответил на слова Трампа о гонке вооружений
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Клинцевич ответил Трампу на заявление о гонке вооружений 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, заявил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«США заведомо не могут победить Россию в новой гонке вооружений — и, прежде всего, потому, что мы не собираемся в неё втягиваться», — сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов к гонке вооружений с Россией и могут победить в ней. Разговор двух лидеров прошёл 20 марта.
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