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В Совфеде прокомментировали закрытие генконсульства США
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В Совфеде прокомментировали решение о закрытии генконсульства США в Петербурге 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал высылку из России 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге. Об этих зеркальных мерах сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что ответные шаги будут приняты также против всех западных стран, которые выслали российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
«На мой взгляд — абсолютно правильное решение. Удивляет позиция США — они вдруг начали заявлять, что, якобы, имеют право высылать дипломатов и закрывать консульства, а вот Россия никаких ответных шагов предпринимать не должна. Это свидетельствует о том, что американцы и дальше будут усугублять ситуацию в отношениях с Российской Федерацией», — заявил он.
Цеков также добавил, что дело Скрипаля начинает вызывать вопросы даже у тех политиков, которые поначалу поддерживали позицию Великобритании.
«В целом, если говорить об этой ситуации со Скрипалём, уже у очень многих политиков, в том числе и из стран, которые проявили солидарность с Великобританией, возникает всё больше вопросов. Они хотят услышать не просто голословные обвинения, а конкретные факты. Мы, в свою очередь, требуем нашего обязательного участия в расследовании. А Британия и Америка настроены на продолжение раскручивания этого дела. Выглядят они уже очень глупо, но никаких улучшений пока не видно», — подытожил он.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипломатического корпуса США должны покинуть территорию России в недельный срок. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.
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