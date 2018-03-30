Россия высылает: чемодан — вокзал — Вашингтон

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что внешнеполитическое ведомство пригласило посла Соединенных Штатов Америки в Москве Джона Хантсмана для оглашения ответных мер на действия Вашингтона, который ранее выслал российских дипломатов, передает ФАН.

«Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Лавров.

Касаемо количества, российский дипломат указал, что из России будет выслано столько же сотрудников дипведомства, сколько было выслано сотрудников МИД России из США, а их было выслано 60 человек.

Известно, что американские дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД. Также сообщается, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata.

«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля», — поясняется в коммюнике МИД России.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что список дипломатов, которые будут высланы из России в ответ на шаги США, будет передан американскому посольству в Москве.

«У нас поддерживается контакт с американским посольством. Регулярно обмениваемся, ну, вот, в данном случае, списками. Они нам, сейчас — мы им. Тоже же контакты», — сказала Захарова.

В российском парламенте поприветствовали такое решение МИД России.

«Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», — написал в своем твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

Несколькими часами ране генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал отношения России и США близкими к ситуации «холодной войны». «Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время „холодной войны“, — заявил он.

Также в четверг, 29 марта, стало известно, что возможности посольства США после значительного сокращения российской стороной персонала не позволяют удовлетворить все многочисленные запросы МИД России, особенно когда речь идет о больших группах людей. Об этом рассказала официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

»Несмотря на значительные ограничения, наложенные на дипмиссию США российской стороной, мы, тем не менее, неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы министерства иностранных дел России. К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают, особенно касающиеся больших групп людей», — сказала Олсон.

Двумя днями ранее пользователи твиттера в ходе голосования решили, что в рамках дипломатического скандала между Москвой и Западом необходимо закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге, передает RT.

В российском посольстве задали вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?»

В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке , Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В голосовании приняли участие 57 526 человек, сообщается в аккаунте российской дипмиссии, передает НСН.

Минобороны России Дипломатическое противостояние Москвы и Запада началось после того, как Лондон обвинил Россию в отравлении 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. ЧП произошло 4 марта.

В течение месяца ситуация обострялась — все больше стран Евросоюза , а также США, принимают сторону Лондона и также высылают российских дипломатов.

ФРГ, Польша, Латвия, Литва, Италия, Франция, Эстония, Чехия, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Дания, Хорватия, Албания, Испания, Венгрия, Норвегия, Украина, Молдавия, Австралия, К дипломатическим санкциям против России присоединились Швеция Ирландия и другие страны.

В то же время Москва постоянно заявляет о своей непричастности к инциденту и просит британские власти предоставить доказательства.