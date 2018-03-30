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В Госдуме высказались о прекращении вещания RT в Вашингтоне
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В Госдуме о прекращении вещания RT в Вашингтоне: это сделано под давлением 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Twitter
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что компания-провайдер убрала телеканал RT из сети вещания.
«Это было сделано под давлением. Официальные власти могут сказать, что они здесь не при чём — это решение провайдера. Наверняка так и будет. Но на самом деле это целенаправленная политика. Популярность RT и в Америке, и в Европе огромна. Канал с удовольствием смотрят как альтернативное мнение. Поэтому будет делаться всё, для того чтобы задавить RT», — подчеркнул депутат.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала прекращение вещания телеканала в Вашингтоне в ночь на 1 апреля. Компания-провайдер, транслировавшая эфир в американской столице, убрала телеканал RT из сети вещания.
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