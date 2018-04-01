В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ

Экс-премьер Японии раскрыл намерения Терезы Мэй по «делу Скрипаля»

Великобритания инспирировала дело с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такую точку зрения в своем Twitter высказал бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

"Если подумать, четыре года назад непосредственно перед Олимпиадой в Сочи Запад незаконными методами сверг пророссийски настроенную власть на Украине. В результате Крым, где проживает большое количество русских, принял на референдуме решение о присоединении к России, — напомнил японский политик. По его мнению, в этот раз, незадолго до начала Чемпионата мира по футболу в России, Британия инспирировала инцидент с отравляющим веществом A-234, и "отношения между Западом и Россией деградировали".

Политик уточнил, что Россия заявляет об отсутствии у нее мотивов устранения Скрипаля, а также об отсутствии у нее запасов газа A-234 в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

"Расследование инцидента еще идет. Почему же английский премьер Тереза Мэй обрушилась с критикой на Путина? — задается вопросом в микроблоге Хатояма и поясняет. — Да потому что в этом и заключалась сама цель".

Напомним, что инцидент с отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Лондон всю ответственность за случившееся возложил на Москву и выслал 23 российских дипломатов и членов их семей. Примеру Великобритании последовали другие страны ЕС, включая Германию, Францию, Польшу. К недружественным шагам в отношении Москвы присоединились США, Канада, Австралия, Украина и Грузия. Российские власти отрицают обвинения в свой адрес и требуют предоставить доказательства.

Добавим, что Юкио Хатояма возглавлял японское правительство с сентября 2009 по июнь 2010 года. Он происходит из известной политической семьи. Так, Итиро Хатояма, дед Юкио Хатоямы, во время руководства кабинетом министров Японии участвовал в заключении Советско-японской декларации. Благодаря подписанию документа между Токио и Москвой были восстановлены дипломатические отношения.

Юкио Хатояма также запомнился тем, что в марте 2015 года, вопреки протестам со стороны японского МИДа, посетил Крым. После своего визита он заявил журналистам, что жители полуострова живут счастливой и мирной жизнью.