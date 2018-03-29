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МИД: Россия высылает 60 американских дипломатов
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МИД: Россия высылает 60 американских дипломатов 

Вести Экономика 14 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Российская сторона приняла решение о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США", — отметил глава внешнеполитического ведомства.
"Они (меры) включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге", — подчеркнул Лавров.
Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп принял решение о высылке 60 российских дипломатов, которых Вашингтон считает шпионами, и о закрытии консульства России в Сиэтле в связи с отравлением бывшего агента ГРУ нервно-паралитическим веществом в Великобритании. Ряд европейских стран подготовили аналогичные меры.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в скоординированных действиях участвуют 14 европейских стран.
"Уже сегодня (26 марта) 14 государств-членов [Евросоюза] приняли решение о высылке российских дипломатов; дополнительные меры, в том числе дальнейшие высылки в рамках ЕС, не исключаются в ближайшие дни и недели", — сказал Туск.
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