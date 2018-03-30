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Госдеп США обвинил Россию в дезинформации
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Госдеп США обвинил Россию в дезинформации 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Россия известна своими кампаниями по дезинформации, заявила представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
"Мы стали свидетелями как Россия снова и снова использовала дезинформацию, утверждая, что маленькие зеленые человечки пришли в Украину, отрицая ответственность за сбитый самолёт MH17. Россия известна своими дезинформационными кампаниями", — сказала представитель Госдепа.
Ранее Науэрт раскритиковала Россию за зеркальную высылку американских дипломатов, заявив, что Россия изолирует сама себя такими действиями.
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