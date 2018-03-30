Госдеп США обвинил Россию в дезинформации

"Мы стали свидетелями как Россия снова и снова использовала дезинформацию, утверждая, что маленькие зеленые человечки пришли в Украину , отрицая ответственность за сбитый самолёт MH17. Россия известна своими дезинформационными кампаниями", — сказала представитель Госдепа.

Ранее Науэрт раскритиковала Россию за зеркальную высылку американских дипломатов, заявив, что Россия изолирует сама себя такими действиями.