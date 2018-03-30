Торгпред РФ попал в список выдворяемых из США дипломатов

По словам Стадника, данная ситуация не стала для него большим сюрпризом, с учетом блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США.

Он также отметил, что новость о том, что он попал в перечень высылаемых из США российских дипломатов, застала его в Москве

Напомним, что 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.