Торгпред РФ попал в список выдворяемых из США дипломатов 

Торговый представитель России в США Александр Стадник попал в перечень российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с территории Соединенных Штатов, передает ТАСС.
По словам Стадника, данная ситуация не стала для него большим сюрпризом, с учетом блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США.
Он также отметил, что новость о том, что он попал в перечень высылаемых из США российских дипломатов, застала его в Москве.
Напомним, что 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.
В ответ Москва заявила в четверг о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге.